На Дніпропетровщині двох керівників осередку Компартії засудили і одразу звільнили

Суд у Кам’янському Дніпропетровської області визнав винними в публічних закликах до насильницької зміни й повалення конституційного ладу, а також в поширенні матеріалів з такими закликами керівників місцевого осередку Комуністичної партії України. Відповідне рішення ухвалив Заводський районний суд Кам’янського.

За даними слідства, у 2014 році від невстановленої слідством особи комуністи отримали не менше 23 примірників друкованих матеріалів – газети «Новороссия», видрукованої угрупованням «ДНР», і роздавали її на площі в Кам’янському разом з виданням «Інформаційний бюлетень Дніпродзержинського міського комітету КПУ «Прометей».

Голова Дніпродзержинського міського комітету КПУ Сергій Ткаченко та його заступник Денис Тимофєєв були затримані Службою безпеки України у вересні 2014 року. Судовий процес тривав майже чотири роки.

Суд виправдав обох підсудних за звинуваченням у незаконному поводженні зі зброєю – «за недоведеністю вчинення інкримінованого кримінального правопорушення».

Водночас суд засудив їх за статтею статтею 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади): одного з підсудних – до трьох років позбавлення волі без конфіскації майна, другого – до двох років позбавлення волі.

Обоє підсудних підпали під дію «закону Савченко» і були звільнені з-під варти.

На оскарження рішення суду відведено 30 днів.

2014 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо двох депутатів міської та районної рад, які підозрюються в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та незаконному поводженні зі зброєю, обидва депутати – представники Комуністичної партії України.

Як заявили в прокуратурі, чоловіки поширювали «агітаційні матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України». Крім того, як повідомляли в прокуратурі, за місцем їхнього мешкання знайшли боєприпаси.

В обласній організації Комуністичної партії України Радіо Свобода тоді заявили, що «справа є політичним замовленням».

2016 року обох комуністів випустили з-під варти під підписку про невиїзд.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її в майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.