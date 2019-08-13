«Дніпро не тече по території Криму» – представник Зеленського

Претензії Росії на дніпровську воду для окупованого Криму не мають будь-якого правового підґрунтя, заявив 13 серпня представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

«1. Крим є територією України. Крим не є територією РФ. Тому РФ не може ставити у міждержавних відносинах питань, пов‘язаних з Кримом. Питання, пов‘язані з Кримом, може ставити лише держава-суверен, тобто Україна.

2. Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право.

3. За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами», – вказав Кориневич у фейсбуці.

Умовою відновлення постачання води, електроенергії та поновлення транспортного сполучення між окупованим Кримом та материковою частиною України є деокупація півострова. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи заяви росіійських чиновників із Криму.

12 серпня «постійний представник Криму при президенті РФ» Георгій Мурадов заявив про прохання до Москви розпочати «переговорний процес із українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму». «Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ», – вважає російський чиновник.

Припинення постачання дніпровської води на Кримський півострів відбулося в березні 2014 року. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».