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13 Серпень 2019, Київ 12:26
Новини | Політика

Чубаров назвав умову відновлення постачання води до Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

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Умовою відновлення постачання води, електроенергії та поновлення транспортного сполучення між окупованим Кримом та материковою частиною України є деокупація півострова. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Мова йде про нові потуги російських окупантів домогтися від уряду України забезпечення Криму дніпровською водою, а також відновлення залізничного сполучення між материковою територією України і тимчасово окупованим Кримом», – уточнив Чубаров у фейсбуці.

«Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів», – застеріг лідер кримських татар.

Припинення постачання дніпровської води на Кримський півострів відбулося в березні 2014 року. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова. Після цього для Росії ціна утримання Криму зросла на кілька мільярдів доларів, твердить Чубаров.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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