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12 Серпень 2019, Київ 18:04
Новини | Політика

Посольство США назвало неприйнятними відвідини Путіним анексованого Криму

10 серпня президент Росії Володимир Путін без узгодження з владою України прибув до анексованого Криму

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Посольство Сполучених Штатів Америки назвало неприйнятними відвідини 10 серпня президентом Росії Володимиром Путіним анексованого Криму.

«МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

11 серпня Міністерство закордонних справ України розкритикувало президента Росії Володимира Путіна через його візит до анексованого Росією Криму. У відомстві назвали «нікчемними» спроби російської сторони інтерпретувати такі візити як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців.

/**/ /**/ /**/ Відображення людей на екрані телевізора під час трансляції виступу президента Росії Володимира Путіна (архівне фото)
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10 серпня Путін без узгодження з владою України прибув до анексованого Росією Криму, щоб взяти участь у шоу російського мотоклубу «Нічні вовки».

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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