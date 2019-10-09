Суд скасував вирок керівнику Автомайдану Кривого Рогу, засудженому на 3 роки умовно

Суд скасував вирок Дзержинського райсуду Кривого Рогу, яким керівника криворізького Автомайдану Антона Кравченка засудили до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у 2 роки. Відповідне рішення ухвалив Дніпровський апеляційний суд у середу.

Як розповів Радіо Свобода сам Антон Кравченко, вирок скасований, тепер справу повернуть до суду першої інстанції на новий розгляд іншим суддею.

Раніше Дзержинський районний суд Кривого Рогу засудив керівника місцевого Автомайдану Антона Кравченка до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 2 роки. Активістові, зокрема, інкримінували заподіяння легких тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції під час сутичок біля приміщення міськради вночі 2 грудня 2015 року. Тоді в Кривому Розі тривали акції протесту проти визнання результатів виборів міського голови.

Активіст з рішенням суду не погодився й подав на апеляцію.

За словами Антона Кравченка, його як офіційного спостерігача на виборах мера невідомі йому люди намагались не пропустити до будівлі міськради, де мало відбутись засідання міської виборчої комісії. Не показуючи жодних посвідчень та не представившись, вони крутили йому руки й відтягували від дверей.

Наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження проти самого Кравченка – за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та статтею 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У грудні 2015 року в Кривому Розі тривали акції протесту проти визнання результатів виборів міського голови, за якими переміг чинний мер, висуванець «Опозиційного блоку» Юрій Вілкул. На виборах мера Юрія Вілкула проголосувало 50,21% виборців, а за його суперника, висуванця «Об’єднання «Самопоміч» Юрія Милобога – 49,79%. Різниця між кандидатами склала 752 голоси. Пізніше ЦВК призначила перевибори. На них переміг Юрій Вілкул.