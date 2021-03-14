У Дніпрі провели «марш добровольців», ушанувавши пам’ять загиблих бійців

У неділю, 14 березня, центральними вулицями Дніпра урочистою ходою пройшли учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти. «Марш добровольців», приурочений до Дня добровольця, зібрав кількасот людей – це бійці сформованих ще на початку збройного конфлікту на Донбасі полків «Азов» (його політичне крило, «Національний корпус», визнане владою США однією з «груп ненависті»), «Айдар», Української добровольчої армії, 25-ї 93-ї бригад та інших підрозділів, а також волонтери, родичі загиблих бійців, жителі міста.

У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, прапори свої підрозділів, портрети загиблих бійців.

Захід розпочався з виконання гімну України.

Учасники пройшли від Музею АТО до Дніпропетровської облдержадміністрації центральними вулицями міста. Вони несли банер з написом «Добровольці тут. Боротьба триває».

Цього дня у Дніпрі також провели автопробіг до Дня добровольця та відкрили турнір зі спортивного ножового бою, присвячений пам’яті загиблого 20-річного бійця полку «Азов», дніпрянина Марка Гудзовського, а в Музеї АТО – презентували серію фільмів про українських добровольців.