«Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу». До Дня українського добровольця в околиці Мар’їнки на кульках підняли в небо червоно-чорний прапор. Акцію організували учасники проєкту «Третя сила» за участі колишніх політв’язнів, військових та волонтерів. За даними GPS-трекера, прикріпленого до прапора, він пролетів понад 80 км та приземлився у Макіївці (непідконтрольна Україні територія).