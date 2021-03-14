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14 березня 2021, Київ 16:38
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Над Донецьком до Дня українського добровольця підняли червоно-чорний прапор – відео

Над Донецьком до Дня українського добровольця підняли червоно-чорний прапор – відео
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Над Донецьком до Дня українського добровольця підняли червоно-чорний прапор – відео

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«Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу». До Дня українського добровольця в околиці Мар’їнки на кульках підняли в небо червоно-чорний прапор. Акцію організували учасники проєкту «Третя сила» за участі колишніх політв’язнів, військових та волонтерів. За даними GPS-трекера, прикріпленого до прапора, він пролетів понад 80 км та приземлився у Макіївці (непідконтрольна Україні територія).

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