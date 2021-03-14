У Запоріжжі День добровольця відзначили автопробігом

У Запоріжжі 14 березня відбувся автопробіг до Дня добровольця, організований ветеранами війни на Донбасі. Його учасники проїхали центральним проспектом міста разом із прапорами України та своїх бойових підрозділів. У автопробігу взяли участь понад пів сотні машин.

«Бути добровольцем – це дуже велика відповідальність перед тими, хто тебе оточує, перед тими, хто тобі довіряє, перед тими, кого ти захищаєш, бо вони впевнені, що ти їх захистиш, і перед тими, хто вже сплатив найвищу ціну, віддав своє життя на захист нашої держави. Це вдячність їм за їхній подвиг, їхні віддані життя, і саме тому ми повинні це пам’ятати кожного дня, кожної секунди, не тільки на свята, і в такі дні особливо. Це свято всіх, хто з перших днів долучився до захисту держави, незважаючи на те, чи це люди, які пішли у добровольчі підрозділи, чи ті, хто в перших лавах прийшли у військкомати добровільно і підсилили Збройні сили України, які на той час були в дуже занедбаному стані. Це фактично ті, хто відстоював, відстоює, захищав і захищає нашу державу. Тому ми запрошували всіх, незважаючи до яких організацій і підрозділів хто належить», – розповів співорганізатор автопробігу, ветеран війни на Донбасі, доброволець полку «Азов» Михайло Пирог (політичне крило «Азову», «Національний корпус», визнане владою США однією з «груп ненависті»).

Після завершення автопробігу на майдані Волі відбувся мітинг, під час якого ветерани війни на Донбасі вшанували хвилиною мовчання своїх загиблих побратимів. Також під час акції відбулася презентація пам’ятника захисникам України, який планується встановити на площі на місці демонтованого в 2016 році пам’ятника Дзержинському. Завершилася акція концертом місцевого гурту Banderstadt.

Організаторам акції до Дня добровольця стали шість громадських об’єднань ветеранів війни на Донбасі, що діють у Запоріжжі та Запорізькій області.

Уперше українці відзначили День українського 14 березня 2017 року: саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону.

День добровольця встановлений згідно з рішенням Верховної Ради України від 17 січня 2017 року.