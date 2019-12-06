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06 грудня 2019, Київ 15:27
Новини | Події

Активісти Дніпра, на яких були скоєні напади, заявили про «саботаж розслідування»

У прокуратурі Дніпропетровської області Радіо Свобода порадили звернутись за коментарями до слідчих органів, які безпосередньо розслідують справи активістів

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Активісти Дніпра Андрій Верба, Геннадій Кириченко, Всеволод Новохатько, на яких були скоєні напади, заявили про «саботаж розслідування» кримінальних проваджень, йдеться у заяві, поширеній у п’ятницю.

За словами активістів, у провадженні щодо адвоката Андрія Верби, на якого напали в лютому 2017 року, спричинивши потерпілому струс мозку і численні гематоми, вже рік не ведуться слідчі дії, а суддя рік розглядає відвід слідчому і групі прокурорів.

«Один з організаторів нападу – в розшуку, але в іншому провадженні», – заявив Андрій Верба.

У справі антикорупційного активіста Геннадія Кириченка, якому в грудні 2017 року спалили авто, в квітні 2019 року було змінено слідчого. Відтоді ніякі слідчі дії у справі не ведуться, каже активіст. Він також повідомив, що в листопаді подав клопотання щодо отримання даних від мобільних операторів в день підпалу та в день, коли на нього чекали невідомі біля під’їзду, але цьому клопотанню так і не дали хід.

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Справа про підпал авто Геннадія Кириченка мала міжнародний резонанс через заяву із засудженням від представництва Євросоюзу.

Щодо справи про напад на громадського активіста і редактора «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька, який був скоєний у травні 2018 року, то, як він заявляє, за півтора року з моменту нападу слідчі дії велися лише 8 місяців.

Новохатько зазначає, що з перших допитів обґрунтував слідству те, що напад пов’язаний з його журналістською діяльністю та має на меті залякування, однак нещодавно справа про напад була закрита. Наразі це рішення оскаржується в апеляційному суді.

В прокуратурі Дніпропетровської області Радіо Свобода порадили звернутись за коментарями до слідчих органів, які безпосередньо розслідують справи активістів. В обласному управлінні Нацполіції пообіцяли надати інформацію у відповідь на офіційний інформаційний запит.

Рік тому в поліції заявляли, що всі три справи розслідуються. Водночас, посилаючись на таємницю слідства, в поліції тоді відмовились повідомити більш детальні відомості.

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