Активісти Дніпра, на яких були скоєні напади, заявили про «саботаж розслідування»

Активісти Дніпра Андрій Верба, Геннадій Кириченко, Всеволод Новохатько, на яких були скоєні напади, заявили про «саботаж розслідування» кримінальних проваджень, йдеться у заяві, поширеній у п’ятницю.

За словами активістів, у провадженні щодо адвоката Андрія Верби, на якого напали в лютому 2017 року, спричинивши потерпілому струс мозку і численні гематоми, вже рік не ведуться слідчі дії, а суддя рік розглядає відвід слідчому і групі прокурорів.

«Один з організаторів нападу – в розшуку, але в іншому провадженні», – заявив Андрій Верба.

У справі антикорупційного активіста Геннадія Кириченка, якому в грудні 2017 року спалили авто, в квітні 2019 року було змінено слідчого. Відтоді ніякі слідчі дії у справі не ведуться, каже активіст. Він також повідомив, що в листопаді подав клопотання щодо отримання даних від мобільних операторів в день підпалу та в день, коли на нього чекали невідомі біля під’їзду, але цьому клопотанню так і не дали хід.

Справа про підпал авто Геннадія Кириченка мала міжнародний резонанс через заяву із засудженням від представництва Євросоюзу.

Щодо справи про напад на громадського активіста і редактора «ЗОВ» («Закон один для всіх») Всеволода Новохатька, який був скоєний у травні 2018 року, то, як він заявляє, за півтора року з моменту нападу слідчі дії велися лише 8 місяців.

Новохатько зазначає, що з перших допитів обґрунтував слідству те, що напад пов’язаний з його журналістською діяльністю та має на меті залякування, однак нещодавно справа про напад була закрита. Наразі це рішення оскаржується в апеляційному суді.

В прокуратурі Дніпропетровської області Радіо Свобода порадили звернутись за коментарями до слідчих органів, які безпосередньо розслідують справи активістів. В обласному управлінні Нацполіції пообіцяли надати інформацію у відповідь на офіційний інформаційний запит.

Рік тому в поліції заявляли, що всі три справи розслідуються. Водночас, посилаючись на таємницю слідства, в поліції тоді відмовились повідомити більш детальні відомості.