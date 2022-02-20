У Дніпрі поіменно згадали Героїв Небесно сотні

У Дніпрі, на Європейській площі, 20 лютого вшановували пам’ять Героїв Небесної сотні. На патріотичну акцію «Памʼятайте їхні імена» зібралося кількадесят людей.

На великих екранах, які встановили на площі, показали відеоінсталяцію – хроніку подій Майдану лютого 2014 року, фотографії загиблих учасників Революції гідності, пролунали пісні з Майдану.

Організатори показали світлини кожного зі 107 Героїв Небесної сотні, розповіли історію кожного з них, зокрема 22-річного жителя Дніпропетровщини Сергія Нігояна.

«Ми долучаємося до марафону заходів, які проходять в усіх містах країни, – День пам’яті Героїв Небесної сотні. Звичайно, ми пам’ятаємо, звичайно, ми готові до нових викликів», – сказав начальник управління культури міськради Євген Хорошилов.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Наприкінці акції молодь організувала флешмоб-присвяту: юнаки та дівчата вийшли на площу, тримаючи в руках плакати з іменами загиблих майданівців.

День Героїв Небесної сотні 20 лютого встановлений указом президента у 2015 році.