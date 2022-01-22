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На Дніпропетровщині вшанували пам’ять першого загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна

На Дніпропетровщині вшанували пам’ять Сергія Нігояна, яким був одним серед перших загиблих на столичному Майдані під час Революції гідності. Жалобні заходи відбулись на могилі в його рідному в селі Березнуватівка Солонянського району з нагоди 8-х роковин його смерті.

У вшануванні пам’яті взяли участь представники влади, громадськості, вчителі, односельці Нігояна. До могили поклали квіти, майданівця пом’янули хвилиною мовчання. Священник відслужив панахиду.

Раніше у середній школі, де навчався Нігоян, відкрили куточок його пам’яті. Частину експонатів, зокрема особисті речі Сергія, надали його батьки.

А цього року в Святовасилівській об’єднаній територіальній громаді, до якої тепер належить село Березнуватівка, заснували кубок з волейболу серед школярів на честь Сергія Нігояна.

20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві під час Революції гідності в ніч на 22 січня 2014 року. Він був першим із протестувальників, які загинули на столичному Майдані під час протистоянь між активістами та силовиками.

Цього дня в селі також вшанували пам’ять загиблого земляка, українського бійця, оборонця Дебальцева Артура Місківа. 31-річний боєць загинув в бою взимку 2015 року. Його тіло опинилось в Луганську, більше місяця рідні та близькі розшукували його на окупованій території, доки нарешті знайшли та забрали.

Похований у рідному селі Березнуватівка. На школі, де він вчився, також відкрили меморіальну дошку.

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