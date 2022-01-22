Пам’ятна хода на честь перших загиблих Євромайдану відбулася у Києві

У Києві відбулась пам’ятна хода на честь перших загиблих у січні 2014 року Героїв Небесної Сотні – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького, Олександра Бадеру та Богдана Калиняка.

Люди принесли квіти, запалили лампадки та помолилися біля пам’ятних дошок першим полеглим майданівцям.

Учасники акції пройшли ходою за маршрутом від Лядських воріт – вулиця Хрещатик у бік Європейської площі – вулиця Михайла Грушевського до стадіону «Динамо» – Меморіал пам’яті загиблим киянам-учасникам АТО/ООС – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна край Європейської площі відбулось богослужіння за полеглими.

22 січня 2014 року під час революційних подій у Києві від вогнепальних поранень загинули 20-річний український громадянин вірменського походження Сергій Нігоян та 25-річний білорус Михайло Жизневський.

У цей же день 45-річний уродженець Львівщини Роман Сеник отримав смертельні поранення і помер через три дні. Крім того, 22 січня у лісозмузі під Києвом знайшли тіло викраденого напередодні львівського науковця Юрія Вербицького.

Тодішнє міліцейське керівництво запевняло, що МВС не причетне до їхньої загибелі.