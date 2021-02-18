ДБР звузило коло силовиків, імовірно причетних до перших убивств на Майдані – Яблонський

Державне бюро розслідувань «окреслило коло осіб», які можуть бути причетними до загибелі протестувальників, смертельно поранених на Майдані 22 січня 2014 року. Про це 18 лютого повідомив Артем Яблонський, заступник керівника Управління ДБР із розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках.

«Нігоян, Жизневський, Сеник – там убивства вчинені правоохоронцями, тому зараз ми відпрацьовуємо дуже активно підрозділи, які в той час отримували відповідну зброю, відповідні боєприпаси, ми встановили навіть точну кількість патронів, з яких могли вбити, яка була видана правоохоронцям, конкретну зброю, з якої могли бути здійснені ці постріли, і над цим працюємо», – вказав Яблонський.

Він відзначив, що наявні відеоматеріали не допомогли встановити конкретних убивць, а тип зброї не дозволяє ідентифікувати її – «нарізних слідів на кулях також немає, тому що кулі, які використовувалися – це для зупинки транспортних засобів, по Нігояну – картеч, вони не залишають індивідуальних нарізів від конкретної зброї».

Також Яблонський наголосив, що слідчі чітко встановили – Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Роман Сеник загинули саме внаслідок дій силовиків.

«Раніше це коло було невідомим, як і відстань для вчинення пострілів. Тому відбувалися певні спекуляції в ЗМІ, що начебто чи не самі активісти вбили своїх же побратимів. Ми цю інформацію слідчим шляхом виключили і окреслили коло осіб, які можуть бути причетними до цього, а фактично хтось із них і причетний, і з цими людьми працюємо. Підозр поки немає, тому що повідомити про підозру тільки щоб повідомити – так у ДБР не роблять. Коли ми зберемо достатньо доказів, щоб повідомити, відповідно, будуть підозри… Деталей вам повідомити не можу, тому що нас дивиться багато людей», – додав Яблонський.

Сергій Нігоян та Михайло Жизневський загинули на Євромайдані 22 січня 2014 року – практично одразу після смертельних пострілів. Роман Сеник того дня був госпіталізований у тяжкому стані – снайпер прострілив йому легеню та завдав тяжкого поранення в плече бронебійною кулею. Сеник помер 25 січня в лікарні.