У Києві до роковин розстрілів на Майдані вшанували загиблих Героїв Небесної сотні

У Києві 18 лютого міський голова Віталій Кличко вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися цього дня на вулиці Інститутській та майдані Незалежності, він поклав квіти на місці розстрілів – на Алеї Небесної сотні, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Кожен день боротьби – від осені 2013-го до лютого 2014-го – не був марним. І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави», – сказав Кличко.

Напередодні Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти його учасників.

Пам’ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні почалися цього тижня. День Героїв Небесної сотні – 20 лютого, він встановлений указом президента у 2015 році.

Як повідомив Інститут національної пам’яті, до роковин наймасовіших розстрілів протестувальників під час Революції гідності відбудеться понад 30 подій, які триватимуть із 16 лютого до 14 березня. Детальна програма за посиланням.

20 лютого, з 19:00 до 23:00, відбудеться традиційне запалення «Променів гідності» на алеї Героїв Небесної сотні.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.