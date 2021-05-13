Сквер Небесної Сотні передали у комунальну власність громади Києва

Сквер Небесної Сотні передали у комунальну власність територіальної громади міста Києва «з метою подальшого проведення робіт із реконструкції та благоустрою». Таке рішення підтримали 87 депутатів Київради на пленарному засіданні у четвер, повідомляє пресслужба КМДА.

«Громада відстояла своє право на якісний публічний простір у серці столиці. Цей процес супроводжувався значним суспільним резонансом, тому спільними діями територіальної громади, міської влади та мера Києва Віталія Кличка було зроблено все можливе, аби повернути земельну ділянку скверу в комунальну власність. Наразі сквер функціонує як сучасний та динамічний публічний простір – місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, мистецьких виставок», – заявив секретар КМДА, співавтор проєкту рішення Володимир Бондаренко.

Як повідомили у КМДА, після підтримання проєкту рішення на сесії Київської міської ради її виконавчий орган – Київська міська державна адміністрація – має ініціювати процедуру передачі земельної ділянки із державної власності до комунальної та розробити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Це потрібно, як вказують у КМДА, «для реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини».

«Проєкт реконструкції та облаштування скверу розроблятиметься із залученням громадськості, а рішення прийматиметься на підставі результатів архітектурного конкурсу», – йдеться в повідомленні.

У травні 2018 року Верховний суд України повернув сквер Небесної сотні державі. Але компанія GPP Developers LTD подала заяву про перегляд судового рішення нібито через «неправильно проведену експертизу щодо належності земельної ділянки до земель історико-культурного призначення». У 2019 році Господарський суд Києва залишив сквер Небесної сотні в Києві у державній власності, не задовольнивши заяву GPP Developers LTD.

Сквер розташований у центрі Києва на вулиці Михайлівській біля будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря.

На цьому місті стояв залізний паркан. 18-20 лютого 2014 року активісти Майдану зняли його, використавши для барикад та саморобних щитів. Паркан, як зʼясувалося, прикривав звалище сміття. Кияни організувались, прибрали сміття, вирівняли ділянку, завезли землю і висадили рослини. Сквер вирішили присвятити героям Небесної сотні.

Згодом стало відомо, що на цьому місці планують побудувати будинок. Активісти протестували, також на сайті Київради реєстрували петицію про повернення скверу киянам.

Відомий португальський митець Алешандре Фарту створив у сквері масштабний портрет Сергія Нігояна. А у 2016 році «Сквер Небесної сотні» вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів «Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір».