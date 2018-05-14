Сквер Небесної сотні в Києві остаточно повернули державі

Сквер Небесної сотні в Києві повернули державі, повідомила координатор створення скверу Небесної сотні, засновниця проекту «Місто-сад» Євгенія Кулеба у Facebook.

«Ми виграли черговий суд! Тепер земля скверу Небесної сотні остаточно належить державі! Верховний суд України поставив крапку в чотирирічному судовому процесі!» – написала Кулеба.

Вона закликала підписати петицію на сайті уряду з проханням надати скверу офіційний статус.

У серпні 2017 року Вищий господарський суд столиці залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, за якими ділянки, де розташований сквер Небесної сотні, передали у власність громади.

Верховний суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Сквер Небесної сотні розташований у центрі Києва на вулиці Михайлівській біля будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря УПЦ КП.

Раніше на цьому місті стояв залізний паркан. 18-20 лютого 2014 року активісти Майдану зняли його, використавши для барикад та саморобних щитів. Паркан, як зʼясувалося, прикривав звалище сміття. Кияни організувались, прибрали сміття, вирівняли ділянку, завезли землю і висадили рослини. Сквер вирішили присвятити героям Небесної сотні.

Згодом стало відомо, що на цьому місці планують побудувати будинок. Активісти протестували, також на сайті Київради реєстрували петицію про повернення скверу киянам.

На стіні будинку біля скверу намальоване графіті з портретом Сергій Нігояна – першого загиблого учасника Євромайдану.