Суд остаточно повернув громаді Києва сквер Небесної сотні – КМДА

Вищий господарський суд столиці залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, за якими ділянки, де розташований сквер Небесної сотні, передали у власність громади, повідомляє сайт Київської міської адміністрації.

«Суд відхилив скаргу представника компанії-забудовника з підстав недоведеності та необґрунтованості. Нагадаємо, місто спільно з прокуратурою та мешканцями відстоювало в суді повернення цієї землі з 2014 року», – йдеться в заяві.

На вулиці Михайлівській, 24, де є сквер, раніше стояв залізний паркан. 18-20 лютого 2014 року активісти Майдану зняли його, використавши для барикад та саморобних щитів. Паркан, як зʼясувалося, прикривав звалище сміття. Кияни організувались, прибрали сміття, вирівняли ділянку, завезли землю і висадили рослини. Сквер вирішили присвятити героям Небесної сотні.

Згодом стало відомо, що на цьому місці планують побудувати будинок. Активісти протестували, також на сайті Київради реєстрували петицію про повернення скверу киянам.

На стіні будинку біля скверу намальоване графіті з портретом Сергій Нігояна – першого загиблого учасника Євромайдану.