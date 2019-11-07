Суд залишив сквер Небесної сотні в державній власності – радник мера Києва

Суд залишив сквер Небесної сотні в Києві у державній власності, повідомив радник київського міського голови Володимир Бондаренко у Facebook.
«Господарський суд Києва залишив без розгляду заяву компанії GPP Developers LTD щодо скверу Небесної Сотні про перегляд судових рішень. Сквер збережено у державній власності», – написав Бондаренко.
За даними Київської міської державної адміністрації, компанія GPP Developers LTD подала заяву про перегляд судового рішення, яким сквер повернули місту, за нововиявленими обставинами: нібито через «неправильно проведену експертизу щодо належності земельної ділянки до земель історико-культурного призначення».
У травні 2018 року Верховний суд України повернув сквер Небесної сотні державі.
Сквер розташований у центрі Києва на вулиці Михайлівській біля будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря УПЦ КП.
На цьому місті стояв залізний паркан. 18-20 лютого 2014 року активісти Майдану зняли його, використавши для барикад та саморобних щитів. Паркан, як зʼясувалося, прикривав звалище сміття. Кияни організувались, прибрали сміття, вирівняли ділянку, завезли землю і висадили рослини. Сквер вирішили присвятити героям Небесної сотні.
Згодом стало відомо, що на цьому місці планують побудувати будинок. Активісти протестували, також на сайті Київради реєстрували петицію про повернення скверу киянам.
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