У Дніпрі попри війну змогли організувати традиційну акцію «Ніч музеїв»

У Дніпрі, в національному історичному музеї імені Яворницького, організували традиційну акцію «Ніч музеїв». Цього року, з огляду на воєнний стан» і комендантську годину, «Ніч музеїв» проводять удень та ввечері.

Як розповіла кореспондентці Радіо Свобода заступниця директора закладу Валерія Лавренко, всі експонати музею евакуйовані, але фахівці змогли організувати дві виставки, не залучаючи музейних предметів.

На одній з виставок представили артефакти, які були в самих співробітників.

«У музейниках по шухлядках було багато предметів, які раніше були статистикою, які щойно потрапили або перебували на стадії наукового опису. Виставка називається «Історія України. База», виділили під це залу, яка розповідає короткий курс історії України мовою предметів», – каже Валерія Лавренко.

На другій виставці показали артефакти, знайдені в зоні війни. Зокрема, їх музейникам передали сапери, які розміновували Харківщину, а також військовослужбовців ЗСУ, які знаходили артефакти під час створення фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині та Донбасі.

Першим був горщик, знайдений неподалік від Дніпра.

«9 березня 2022 року до мене прийшов колега з сусіднього відділу, який зараз служить в лавах ЗСУ, й показує фотографію: «Аню, нам треба?». Я кажу: «Звісно, треба. Це ж доба бронзи». І ми з ним поїхали до бійців забирати цей артефакт на одній з околиць Дніпра. Таким чином ця річ приїхала до музею», – розповіла на екскурсії співробітниця археологічного відділу музею Анна Юрченко.

На музейні й площі організували невеликий ярмарок хенд-мейду й майстер-класи. Зокрема, вчилися робити з фетру брошки з «бавовною».

Тут же відбувся конкурс дитячих малюнків, присвячений історії України, а також конкурс реконструйованого історичного костюму. Переможці отримали подарункові сертифікати на купівлю книжок.

У змаганні на найкращу реконструкцію історичного одягу перемогла дніпрянка Анастасія Дем’яненко, яка представила костюм жительки Единбурга ХVIII століття. Усі елементи одягу дівчина пошила власноруч з натуральних тканин. Це її перша історична реконструкція, розказала вона.

«Ми звикли, що у XVIII столітті плаття з шовку, з тафти, дорогих тканин. Але коли я почала шукати інформацію, то зрозуміла, що так одягалися, може, 1% жінок. А загалом одяг був з простіших тканин. Я надихалася картинами, які показують саме такі, багатошарові костюми. Зшивали вручну», – каже Анастасія.

Завершилась «Ніч музею» рок-концертом гурту «Кімната Гретхен» на музейній площі.

Цьогорічна «Ніч Музеїв» у Дніпрі відбувається під гаслом «Дніпро. Стійкість та єднання». Окрім історичного музею, у ній беруть участь Музей історії Дніпра, Музей Вадима Сідура, художній музей та технічний музей «Машини часу».