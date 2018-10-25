У центрі Дніпра невідомі залили фарбою пам’ятник комсомольцям – фото

У Дніпрі, на Соборній площі, невідомі залили фарбою пам’ятник комсомольцям. Фарбою залиті фігури комсомольців і підніжжя монумента, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На стіні поряд із пам’ятником невідомі написали «Ні червоному терору».

В обласній поліції Радіо Свобода повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство). Справу розслідує Соборний райвідділ.

Комунальні служби поки що не відчистили фарбу.

2016 року в мерії Дніпра заявляли, що демонтують пам’ятник комсомольцям, встановлений за часів незалежної України. Як зазначали в мерії, він може стати одним з експонатів майбутнього Музею тоталітарної доби.

Водночас у комісії з питань декомунізації, створеній при міській раді, Радіо Свобода повідомляли, що цей та ще кілька пам’ятників не потрапили під дію законів про декомунізацію через бюрократичну тяганину.

За даними громадських активістів ініціативи «Стоп совок», недекомунізованими у Дніпрі залишилися кілька об’єктів, зокрема і пам’ятник комсомольцям на Соборній площі та пам’ятник комісарам на лівому березі.

Раніше народний депутат України Андрій Денисенко, який був ініціатором повалення пам’ятника Григорію Петровському в Дніпрі, повідомляв про свій депутатський запит на ім’я мера, в якому ініціював демонтаж пам’ятника комсомольцям, якого не торкнулась декомунізація.

2010 року в Дніпрі, біля музею історії комсомолу, в центрі міста, відкрили пам'ятний знак комсомольцям.

Об’єкт встановили на честь 90-річчя створення комсомольських організацій Дніпропетровщини. У бронзі відлили двох молодих людей, котрі саджають дерево. Автор скульптури – Юрій Павлов. Пам’ятник, як стверджували ініціатори його встановлення – комсомольські функціонери радянських часів, виготовили за рахунок добровільних внесків, на скульптуру зібрали 600 тисяч гривень.