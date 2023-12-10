У Дніпрі згорів «народний меморіал» пам’яті загиблим від ракетного удару. Поліція відкрила справу (фото)

У Дніпрі поліція розпочала кримінальне провадження через пошкодження зупинки з «народним меморіалом» у пам’ять про загиблих через ракетний удар на житловому масиві Перемога, повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Справу відкрили за статтею про умисне знищення майна. Наразі поліцейські встановлюють свідків та перевіряють камери відеоспостереження, а також з’ясовують причини пожежі.

Про пошкодження зупинки й меморіалу стало відомо 10 грудня. До поліції звернулися місцеві жителі.

З середини січня 2023 року містяни залишали на цій зупинці, поблизу розбитого ракетою будинку, іграшки, лампадки, прапорці й квіти.

Зараз спалені іграшки зібрали у сміттєві пакети, вцілілі – залишили. Там також з’явився синьо-жовтий прапор, передає кореспондент Радіо Свобода.

У міськраді повідомили, що зупинка була пошкоджена ще під час ракетного удару по житловій багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Її реконструкцію не проводили, бо мешканці облаштували там меморіал. У міськраді кажуть, що вирішуватимуть питання щодо відновлення зупинки.

14 січня 2023 року армія РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі, загинули близько пів сотні людей, з них шестеро – діти.