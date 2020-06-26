У Дніпрі врочисто підняли прапор кримських татар

У п’ятницю в Дніпрі на Алеї прапорів біля міськради відбулось урочисте підняття прапора кримських татар. Як передає кореспондент Радіо Свобода, у приуроченому до Дня кримськотатарського прапора взяли у часть представники кримськотатарської громади Дніпра.

Як розповів представник «Земляцтва кримських татар у Дніпрі» Ділявер Абдуллаєв, хоча кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 1991 року, він має набагато давнішу історію.

Блакитне тло прапора у тюркських народів здавна символізує чистоту й свободу, пояснив Ділявер Абдуллаєв, також давнім символом є золота тамга.

«Тамга була символом Кримського ханства. Дослівно перекладається як «підпис, клеймо, печатка». Ця емблема являє собою Т-подібну фігуру, яка повторює один з варіантів символу роду Гіреїв, який є засновником і правителем Кримського ханства. Зображувалась на всіх офіційних документах ханства, на міських воротах та будівлях», – розповів представник «Земляцтва кримських татар у Дніпрі».

За його словами, наразі на Дніпропетровщині мешкає близько 200 кримськотатарських родин, частин з них – вимушені переселенці з Криму.

«Основна проблема переселенців – житлова. Вони приїхали сюди, скажімо так, з двома валізами. Також гостро стоїть проблема працевлаштування», – зазначив Ділявер Абдуллаєв.

З початком анексії Криму Росією й посиленням репресій щодо корінного населення півострова, головні заходи Дня кримськотатарського прапора відбуваються на материковій Україні. Їх організовують кримськотатарські громадські організації за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу.