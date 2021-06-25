У Дніпрі здорожчає проїзд у маршрутках та електротранспорті

У Дніпрі відзавтра, 26 червня, вартість проїзду в маршрутках та автобусах зросте з 8 до 10 гривень. Таке рішення ухвалив виконком міської ради. Воно стосуватиметься усіх маршрутів громадського автотранспорту, окрім шістьох найкоротших та найдовших, де ціна поїздки становитиме 8 та 12 гривень відповідно.

А з 3-го липня зросте в ціні проїзд у трамваях, тролейбусах та метро: він становитиме 8 гривень (зараз – 6 гривень).

У міськраді пояснили, що рішення щодо маршруток ухвалили з огляду на звернення перевізників і здорожчання пального, запчастин та підвищення мінімальної зарплати.

Підвищення вартості проїзду в електротранспорті зумовлене здорожчанням електроенергії та необхідністю його модернізації, сказав представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков.

Раніше голова Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Андрій Берчук заявив, що перевізники були змушені скорочувати кількість машин на маршрутах на 10-15% через збитковість перевезень за старими цінами.

Останнє здорожчання вартості проїзду в Дніпрі відбулося півтора року тому. З 3-го січня 2020 року в трамваях та тролейбусах Дніпра замість 4 гривень стали платити шість, а у маршрутках замість семи – вісім. Тоді до суду представники громадської організації «Громадський контроль» подали до суду й довели, що рішення про підвищення вартості перевезень в електротранспорті було ухвалене з порушенням процедури.

З 1 травня у Кривому Розі запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті комунальної форми власності для всіх містян. За інформацією з мерії міста, Кривий Ріг – перше й поки єдине місто в Україні, де мешканці наразі можуть не платити в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. Цю новацію запровадила місцева влада на виконання передвиборних обіцянок мера, опозиція її критикує з огляду на те, що компенсовувати витрати на перевезення містян доводиться з бюджету міста.