У Дніпрі посеред дня на вулиці застрелили чоловіка, триває спецоперація з пошуку стрілка

На площі Соборній у Дніпрі близько 15-ї години в результаті стрілянини поранень зазнав 42-річний чоловік, який помер згодом у кареті швидкої, повідомили в поліції.

«Встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги. Наразі огляд місця події триває, обставини події встановлюються. Введено поліцейську спецоперацію», – повідомили в поліції.

Правоохоронці через стрілянину відкрили кримінальне провадження за статтею про «навмисне вбивство».

Про особу загиблого наразі не повідомляється.