У Дніпрі виправдали ексначальників міліції, звинувачених в організації «тітушок» у 2014-му. Прокуратура оскаржуватиме

Прокуратура Дніпропетровської області оскаржуватиме рішення суду, яким виправдали колишніх начальників міліції, звинувачених в організації «тітушок» проти учасників Революції Гідності в Дніпрі під час подій Євромайдану в січні 2014 року. Про це Радіо Свобода 14 січня повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Відповідне рішення ухвалив Кіровський районний суд Дніпра через 7 років після подій Євромайдану під Дніпропетровською ОДА, коли так звані «тітушки» побили мирних мітингувальників. Рішення було оприлюднене 11 січня.

Як йдеться у вироку суду, на лаві підсудних було двоє колишніх високопосадовців міліції – ексначальники міліції громадської безпеки міста та області (Сергій Третьяков та Сергій Хуторний – ред.).

Обох їх звинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 293 Кримінального кодексу України (групове порушення громадського порядку), – їм інкримінувалась «організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку».

Обоє не визнали своєї провини в суді й були виправдані через недоведеність у їхніх діях складу злочину.

На оскарження рішення суду є 30 днів з моменту його проголошення.

26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією під час акції протесту проти тодішньої влади і на підтримку євроінтеграції «тітушки» побили мирних демонстрантів, постраждали десятки людей, зокрема журналісти. «Тітушків» прикривала міліція.

Тоді ж були затримані та утримувались під вартою через звинувачення «в організації масових заворушень» 22 мирних громадян, як учасники мітингу, так і непричетні люди. У лютому 2014 року справи проти всіх затриманих євромайданівців закрили.

26 січня 2019 року активісти Євромайдану провели акцію до 5-річчя подій під ОДА, вони вимагали належного розслідування інциденту й оприлюднення імен не тільки виконавців, а й замовників побиття.