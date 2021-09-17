У Дніпрі попрощалися із загиблою від вибуху співробітницею ДСНС

У Дніпрі, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, 17 вересня попрощалися із загиблою через вибух керівницею відділу зв’язків зі ЗМІ та громадськістю управління ДСНС в області Дар’єю Гречищевою.

На жалобну церемонію прийшли сотні людей – працівники відомства, волонтери Червоного Хреста, знайомі та друзі жінки. Потім загиблу кортежем у супроводі патрульної поліції повезли до Нікополя, де живуть її рідні.

Поховають 35-річну жінку в цьому місті, на цвинтарі по вулиці Електрометалургів.

З рідних у неї залишилися мама та бабуся.

17 вересня на Київщині також поховають другого загиблого від вибуху інструктора-парамедика Олексія Кавлака.

Правоохоронці офіційно наразі не оприлюднюють версій того, що сталося. СБУ поширила повідомлення про пошук свідків.

«Всім, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти правоохоронцям у розкритті цього злочину, хто перебував поряд з місцем події в момент вибуху, зафільмував або помітив будь-яких підозрілих осіб до моменту вибуху, звертайтеся за телефоном спеціальної гарячої лінії – (056) 744 85 19. Гарантуємо конфіденційність та безпеку кожному, хто її надасть», – мовиться в повідомленні.

Вранці 15 вересня у Дніпрі, на проспекті Богдана Хмельницького, стався вибух авто. Загинули двоє людей – член громадської організації «Український легіон», парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Справу попередньо кваліфікували як теракт, її розслідує СБУ.