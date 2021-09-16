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У Дніпрі попрощалися із загиблим від вибуху парамедиком Олексієм Кавлаком

Уранці 15 вересня у Дніпрі стався вибух авто, загинули член громадської організації «Український легіон», парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева

У Дніпрі, біля центру судово-медичної експертизи, попрощалися із загиблим під час вибуху 15 вересня інструктором-парамедиком Олексієм Кавлаком. На церемонію прийшло кілька десятків людей – знайомі з Олексієм дніпряни, волонтери.

Завтра, 17 вересня, інструктора поховають на цвинтарі в селі Білогородка, що на Київщині.

Церемонія прощання із загиблою речницею ДСНС в області з Дар’єю Гречищевою відбудеться вранці 17 вересня у Дніпрі, в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають 35-річну жінку в її рідному місті Нікополі.

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Уранці 15 вересня у Дніпрі стався вибух авто. Загинули двоє людей – член громадської організації «Український легіон», парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького.

Справу попередньо кваліфікували як теракт, її розслідує СБУ. Офіційної версії наразі не оприлюднювали.

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