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У Дніпрі вибухнув автомобіль, дві людини загинули – поліція

Повідомлення про подію надійшло 15 вересня близько 9-ї ранку, кажуть у поліції

У Дніпрі вранці 15 вересня стався вибух автомобіля, внаслідок чого загинули дві людини, які перебували всередині, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці наразі невідомі.

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