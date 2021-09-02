Вибух у автомобілі в Дніпрі: поранений водій

Національна поліція Дніпропетровської області повідомляє про вибух в автомобілів в Дніпрі. Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 12 години 2 вересня.

«Внаслідок події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля. Більше ніхто не постраждав», – йдеться в заяві.

На місці події працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчі. Як додають у поліції, з місця події вилучили фрагменти страйкбольної гранати і пошкоджену сумку водія.

Наразі поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

Поліція Кривого Рогу 9 серпня відкрила два кримінальні провадження за фактом вибуху гранати у місті, внаслідок якого поранені 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських.