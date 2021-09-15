Справу про вибух авта в Дніпрі попередньо кваліфікували як теракт

Справу про вибух автомобіля в Дніпрі, внаслідок якого загинули дві людини, попередньо кваліфікували як теракт. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомила речниця поліції Ганна Старчевська.

«Вже відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією – терористичний акт. На місці працює все керівництво правоохоронних органів. Ми поки що не розуміємо, де була локалізація вибуху, що саме вибухнуло», – сказала Старчевська.

Рух проспектом Богдана Хмельницького, де стався вибух, перекрили.

За даними поліції, у результаті вибуху загинули дві людини – чоловік і жінка. Правоохоронці кажуть, що особи загиблих попередньо встановили за документами, виявленими на місці події. Хто вони – офіційно не розголошують.

Як стало відомо Радіо Свобода з джерела у правоохоронних органах, одна із загиблих – речниця управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева. В управлінні ДСНС у фейсбуці написали, що вона трагічно загинула сьогодні вранці, але не уточнили обставин.

За даними поліції, вибух стався або в авто, або біля нього близько 9:00. Від вибухової хвилі в сусідньому будинку вилетіли вікна.