Загиблим під час вибуху в Дніпрі є інструктор-парамедик – громадська організація

Загиблим під час вибуху в Дніпрі є інструктор-парамедик, член громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в ГО «Український легіон».
Голова громадської організації Олексій Санніков зазначив, що загиблий не був учасником бойових дій на Донбасі, але виїздив у зону ООС як інструктор.
«Напевно, мають ще відбутися упізнання. Але судячи з машини, судячи з того, що він у Дніпрі робив останнім часом проєкти, – він. Він парамедик, був на сході як інструктор. Його місія – це викладання домедичної допомоги й мінно-вибухової безпеки, тобто розпізнання загрози і яким чином її уникнути. У нього є власний проєкт Aid Brothers з цього напрямку», – сказав Олексій Санніков.
Він підтвердив, що в Дніпрі Олексій Кавлак реалізовував проєкти з навчання домедичній допомозі. Зокрема, брав участь у вуличних майстер-класах з надання домедичної допомоги при ДТП.
Речник СБУ Артем Дехтяренко підтвердив Радіо Свобода, що загиблими під час вибуху в Дніпрі є речниця ДСНС в області та член патріотичної громадської організації. Він додав, що справу розслідує СБУ. Попередня кваліфікація – частина 3 статті статті 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Версії слідства поки не розголошують, додав він.
Про вибух автомобіля, внаслідок якого загинули дві людини, поліція Дніпропетровської області повідомила вранці 15 вересня.
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