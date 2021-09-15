Загиблим під час вибуху в Дніпрі є інструктор-парамедик – громадська організація

Загиблим під час вибуху в Дніпрі є інструктор-парамедик, член громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в ГО «Український легіон».

Голова громадської організації Олексій Санніков зазначив, що загиблий не був учасником бойових дій на Донбасі, але виїздив у зону ООС як інструктор.

«Напевно, мають ще відбутися упізнання. Але судячи з машини, судячи з того, що він у Дніпрі робив останнім часом проєкти, – він. Він парамедик, був на сході як інструктор. Його місія – це викладання домедичної допомоги й мінно-вибухової безпеки, тобто розпізнання загрози і яким чином її уникнути. У нього є власний проєкт Aid Brothers з цього напрямку», – сказав Олексій Санніков.

Він підтвердив, що в Дніпрі Олексій Кавлак реалізовував проєкти з навчання домедичній допомозі. Зокрема, брав участь у вуличних майстер-класах з надання домедичної допомоги при ДТП.

Речник СБУ Артем Дехтяренко підтвердив Радіо Свобода, що загиблими під час вибуху в Дніпрі є речниця ДСНС в області та член патріотичної громадської організації. Він додав, що справу розслідує СБУ. Попередня кваліфікація – частина 3 статті статті 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Версії слідства поки не розголошують, додав він.

Про вибух автомобіля, внаслідок якого загинули дві людини, поліція Дніпропетровської області повідомила вранці 15 вересня.