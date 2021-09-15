У Дніпрі вшановують пам’ять речниці обласної ДСНС, загиблої внаслідок вибуху

У Дніпрі вшановують пам’ять речниці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дар’ї Гречищевої, яка загинула через вибух 15 вересня.

Біля будівлі управління поставили її портрет, запалили лампадки. Люди покладають квіти.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сюди приходять співробітники відомства, її колеги та знайомі, аби вшанувати її пам’ять.

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35-річна Дар’я Гречищева працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Була капітаном ДСНС.

Уранці 15 вересня у Дніпрі стався вибух авто. Загинули двоє людей – член громадської організації «Український легіон», парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Вибух стався на проспекті Богдана Хмельницького.

Справу попередньо кваліфікували як теракт, її розслідує Служба безпеки України. Версії наразі не оприлюднювали.