Фестивалі, ярмарки, шоу світла та вогню – Дніпро святкує День міста

Цими вихідними, 11 і 12 вересня, у Дніпрі святкують День міста – за офіційною версією, 245-у річницю з дня заснування.

Основне святкування запланували на суботу. Розважальні, пізнавальні, культурні та спортивні заходи тривають на десятках локацій. Зокрема, весь центр міста і частину набережної Дніпра перетворили на пішохідну зону.

День міста розпочали з самого ранку з урочистостей біля пам’ятника почесному громадянину міста, підприємцю й меценату Олександру Полю.

До вечора на центральному проспекті Яворницького триватиме традиційний артфестиваль «Мистецький квартал». Там показують свої витвори майстри народного мистецтва – гончарі, вишивальниці, лялькарки, майстри з лозоплетіння, художники петриківського розпису, пасічники.

На площі Героїв Майдану змагаються у співах. Артпроєкт «Битва хорів» зібрав десятки дитячих та дорослих колективів. А фінальну пісню про Дніпро заспівали тисяча учасників.

«Цікавинкою цього масштабного проєкту стало виконання фінальної пісні «Місто Дніпро» дніпровської авторки Наталії Миронової», – сказав начальник управління культури міськради Євген Хорошилов.

На набережній у цей самий час триває всеукраїнський фестиваль духових оркестрів Dnipro Spirit of orchestras. Оркестри військові та цивільні – з різних міст України не просто грають, а й беруть участь у дефіле.

Також на зеленому газоні Набережної відбуватиметься фестиваль єдиноборств і бойових мистецтв «БудоФест». Він зібрав близько 200 учасників.

На Фестивальному причалі на свій фестиваль збираються байкери. Цього року захід налічує близько тисячі учасників.

Увечері в акваторії річки Дніпро відбудеться вітрильна регата. А над річкою заплановане авіашоу та шоу вогню та світла. На сцені виступатиме лауреат премії «Греммі», гурт DAGAMBA з Латвії.

Також з нагоди Дня міста в Дніпрі реконструювали будинок під житло для лікарів «ковідних» лікарень, відкрили новий сквер та оновлений тролейбусний маршрут. Усі вікна будівлі мерії прикрасили синьо-жовтими прапорами.

Попри те, що дослідники досі сперечаються щодо віку міста, офіційно Дніпро святкує 245-річчя.

Раніше історики Дніпра заявили, що є докази того, що місто старше на 252 роки, ніж вважалося, і потребує передатації: рік заснування Катеринослава (сучасного Дніпра) – 1776-й – нав’язаний іще Російською імперією, насправді місто більш давнє, заявляли вони.