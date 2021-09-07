У Дніпрі вшанували пам’ять повстанців, учасників антибільшовицького руху, розстріляних сто років тому

У Дніпрі, на Соборній площі, вшанували пам’ять повстанців, полеглих за Україну. Вшанування відбулося біля пам’ятного хреста, присвяченого загиблим під час Української національної революції початку ХХ століття, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На захід, ініційований громадськими організаціями, зібралося кілька десятків людей.

Як розповів представник Українського інституту національної пам’яті Ігор Кочергін, сто років тому, наприкінці серпня-початку вересня 1921 року, у тодішньому Катеринославі розстріляли 52 українських повстанців, зокрема лідерів повстанського руху, які виступали проти більшовицької влади.

За словами історика, їхні формування діяли на Криворіжжі, Верхньодніпровщині, Новомосковщині, Солонянщині, переховуючись у лісах та балках біля Дніпра, дніпровських та самарських плавнях.

«Їх розстрілювали тихо, без ніякої реєстрації. Важко дізнатися точно, де вони поховані. Є дані, що ЧК була на нинішній вулиці Вернадського, колишній – Дзержинського. Саме там утримували ув’язнених. А потім розстрілювали або ховали в Жандармській балці, точну локацію дуже важко знайти, треба проводити додаткові дослідження. Більшовики, як бандитська структура, не залишали ніяких документів, оскільки розуміли, що чинять злочини», – зауважив Кочергін.

Серед розстріляних було дев’ятеро жінок, також були люди різних національностей, розповів краєзнавець, дослідник теми Микола Чабан.

«Серед розстріляних сто років тому були колишні просвітяни, зокрема дівчата. Віра Бабенко і її сестра Паша. Вірі було 19 років. Сестри були зв’язковими катеринославського повстанського центру з повстанкомом українського уряду за кордоном, який очолював Симон Петлюра. За Україну загинули не лише українці, а люди різних національностей. Давайте це підкреслимо. Чільною постаттю був Гелєв – лікар, серб за національністю, який організовував повстанський рух у той безнадійний час. І я згадав би ще Пилипа Щукіна – просвітянина, який загинув у 30 років. Він був росіянином, але цілковито присвятив себе Україні, – розповів Чабан.

«2015 року вийшов закон про вшанування пам’яті й надання їм статусу борців за незалежність України. Ці повстанці, серед яких, до речі, було дев’ятеро жінок, заслуговують на таке пошанування», – додав голова обласного Товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга.

52 розстріляних повстанців згадали поіменно. Також зачитали імена українських бійців, загиблих у серпні 2021 року на Донбасі.

Священник ПЦУ відслужив панахиду. До підніжжя пам'ятного хреста поклали квіти.