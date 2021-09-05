У Дніпрі зоозахисники провели марш за права тварин

У Дніпрі 5 вересня зоозахисники провели марш, щоб привернути увагу громадськості до проблем гуманного ставлення до тварин. Захід відбувся в рамках всеукраїнської акції за права тварин.

У марші, організованому активістами руху «UA Animals», узяли участь близько сотні людей – зоозахисники, волонтери притулків для тварин, небайдужі жителі. Дехто прийшов разом із домашніми тваринами.

Учасники тримали в руках плакати з написами «Дніпро за гуманність!», «Цінне кожне життя!», «Цирк – без тварин!», а також світлини із зображенням диких тварин у неволі.

Як розповів Радіо Свобода організатор заходу Локі Джей фон Дорн, учасники акції мали на меті привернути увагу до проблем із тваринами, зокрема вимагали заборони використання тварин у цирках і дельфінаріях, для жебракування і фотопослуг.

«Найголовніша проблема – це контактні зоопарки, дельфінарії й цирки, це догхантери, це жорстоке поводження з тваринами – була ціла серія таких випадків, зокрема розстріл собак на очах у дітей. Зазвичай такі випадки не доходять до суду, злочинці лишаються непокарані», – розповів Радіо Свобода Локі Джей фон Дорн.

Учасники акції розповідали свої історії порятунку тварин та закликали не бути байдужими в ситуаціях, коли тварини потребують захисту.

«Цього літа ми відпочивали у Скадовську. Там процвітає фотографування з тваринами. Я помітила там фотографа з крокодилом, у якого була скотчем перемотана паща. Я звернулася до міської ради. Так, я дізналася, що провели перевірку цього фотографа. У нього виявилися крокодил, мавпочка, папуга, яких він водив у спеку по пляжу, але жорстокого поводження з тваринами ніхто в його діях не помітив», – розповіла учасниця акції Яна.

Активісти пройшли з центру міста до дніпровського цирку, а потім до Фестивального причалу, скандуючи «Україна – гуманна країна», «Захист слабких – справа сильних» тощо.

За словами організаторів, до Всеукраїнського маршу за тварин долучилися понад 30 міст України.