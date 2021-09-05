У Запоріжжі відбувся марш за права тварин

У Запоріжжі 5 вересня відбувся марш за права тварин, учасники якого пройшли центральним проспектом міста від Фестивальної площі до бульвару Шевченка. Під час ходи активісти тримали в руках тематичні плакати та скандували «Запоріжжя проти знущання над тваринами», «Україна – гуманна країна» тощо.

«Вимагатимемо від нашої міської влади, щоб відкрили муніципальний притулок для тварин, щоб виділяли кошти для догляду за травмованими тваринами, що потраплять у ДТП, які зазнають жорстокого поводження від людей. Нам потрібно, щоб нас хоч якось підтримували, бо самі, коли збираємо кошти – це дуже складно. Просимо трошки нам допомогти. Також просимо, щоб міська влада виділила кошти на стерилізацію безхатніх тварин тому, що об’єм, який виділений, виявився дуже малий», – розповіла запорізька зооволонтерка, одна зі співорганізаторів ходи у Запоріжжі Любов Сар’ян.

Учасники акції також звертаються до президента, уряду та парламенту з вимогою законодавчо заборонити в Україні діяльність цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій.

«Приєднуємося до вимог, щоб закрили живодерню у Харкові. Ті ж вимоги до міської влади по різних містах України – аби виділяли кошти на поводження з безхатніми тваринами, щоб підтримували волонтерів, щоб не було такого, коли волонтери звертаються до міської влади по допомогу, то їм закриті всі двері», – додає Любов Сар’ян.

Аналогічні акції зоозахисників сьогодні також заплановані в Києві та в більшості обласних центрів України.

У 2017 році набрав чинності закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних прожиткових мінімумів, згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»), також карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Розмір штрафу і строки позбавлення волі збільшили.

Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м’які до тих, хто кривдить живих істот.