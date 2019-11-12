Одеський цирк продовжує використовувати диких тварин – адвокат

Від Одеського цирку вимагатимуть виконання припису екологічної інспекції та рішення суду про заборону використання диких тварин на сцені, повідомила Радіо Свобода адвокат громадської організації «Відриті клітки Україна» Світлана Руденко.

«Частиною нашою юридичної стратегії, ще на етапі обговорення позову із зоозахисниками, було розуміння, що Одеський цирк не буде виконувати судове рішення. Тому зараз екологічна інспекція отримала виконавчий лист і подає документи до виконавчої служби для примусового виконання. Але, якщо невиконання припису – це адміністративне правопорушення, невеличкий штраф, а невиконання судового рішення – це вже кримінальна відповідальність, стаття 382 кримінального кодексу, штрафи набагато більші», – заявила Руденко.

Цирк не подав апеляцію на судове рішення і 5 листопада воно вступило в законну силу.

Зоозахисники від громадської організації «Відкриті клітки Україна» кажуть, що зафіксували використання на арені Одеського цирку диких тварин, зокрема тигра і ведмедя, а також морських котиків. Повідомляється, що тварини використовуються в рамках програми «Цирк на воді. Таємниці Атлантиди», яку показуватимуть до початку грудня.

В Одеському цирку стверджують – рішення суду стосувалось винятково акту Державної екологічної інспекції стосовно умов утримання мавп-капуцинів. Також, як запевнив Радіо Свобода комерційний директор цирку Юрій Горлачов, у цирку є певна юридична стратегія, яку вони поки не хочуть обговорювати відкрито.

«Ми ще тоді заявили, що якщо буде закон про заборону використання диких тварин чи взагалі тварин, ми абсолютно погоджуємось і з наступної програми припиняємо їх використання. Але закону спеціального немає поки що. Наразі розробляється стратегія екологічного розвитку з 2020 по 2030 роки, якою передбачається відмова від диких тварин взагалі», – заявив Горлачов.

За його словами, спеціальна урядова комісія також розглядає цю проблему комплексно, в тому числі, що робити із тваринами після заборони.

«Вже прийнято рішення, що державна циркова компанія не закупає нових тварин», – зазначив комерційний директор. Судове рішення стосується усунення порушень утримання капуцинів, але цих мавп вже не було в цирку на момент рішення, каже Горлачов.

Якщо зоозахисники хотіли захистити тварин, їм варто було подавати позов на власника, стверджує комерційний директор. Втім адвокат позивача не погоджується – каже, що судове рішення універсальне і зобов’язує цирк взагалі припинити практику з використання диких тварин.

«Там дійсно написано, що до усунення порушень шляхом створення умов, які відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям диких тварин, але справа в тому, що жодний цирк в Україні не може створити для тварин таких умов. Коли цирк говорить, що рішення стосується тільки одного випадку, це вільне трактування цирком судового рішення в свою користь», – заявила Руденко.

За її словами, важливим було притягнути до відповідальності саме цирк, а не юридичних власників тварин, оскільки цирки просто виводять тварин за баланс і залишається кінцевим користувачем.

Щодо використання червонокнижних тварин в цирку заявили, що ті могли бути вивезені з ареалу іншої країни, де вони не є червонокнижними. Саме так було одного разу із ведмедями, яких в Білорусі не заборонено використовувати в цирку.

Права тварин закріплені в законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та в документі «Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах».