Схоже, держава має право продати вашого собаку. Але не все так просто

Громадські активісти та політики заговорили про собак. Виявилося, що державні виконавці можуть вилучати улюбленців у власників і виставляти їх на торги. Насправді це не новина – перший подібний «лот» на сайті держпідприємства датований ще січнем 2015 року. Як пояснює зоозахисниця Марина Суркова, за українським законодавством, собака є майном, тож її можуть конфіскувати. В тому числі це можливо, якщо власник порушив правила вигулу і собака завдала комусь шкоди.

«Це що таке???» – це питання активістка Катерина Кувіта адресувала зокрема Міністерству юстиції 20 травня, розмістивши посилання на лот на майданчику продажу арештованого майна «СЕТАМ». На цій сторінці до продажу пропонувалася собака «невстановленої породи». Торги, які були призначені на червень 2019 року, зрештою не відбулися.

Кувіта підкреслила, що собаку вилучили у власника «на підставі постанови про арешт майна боржника».

Такі лоти з’являється на «СЕТАМ» майже від початку існування платформи – перший датований січнем 2015 року – але громадськість звернула на них увагу лише зараз. Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар оприлюднила запит на адресу міністра юстиції Дениса Малюськи, в якому запитує його, на підставі яких законів собак забрали в господарів та де їх утримують. На підставі відповіді обіцяє добиватися змін у законодавстві.

Мешканця Хмельницька Андрія Василишина немає в реєстрі боржників, хоча його вівчарку Джека на «СЕТАМ» виставили на торги як «майно боржника». Торги призначені на 25 травня.

«Ще минулого року старенький батько випустив за межі подвір’я собачку. Попала на скандальну сусідку, подряпала чи не подряпала. Без участі батька було проведено суд. Далі – мого собаку, конфіскувати не мають права, судові виконавці спочатку прийняли до уваги мої документи на право власності, їх не оскаржували. Потім кажуть, що можна забирати не тільки в боржників, а взагалі. Такі нісенітниці були, що мені важко передати», – розповідає власник собаки.

Василишин додає: призначений судом штраф його батько заплатив, а от оскаржити вилучення собаки поки не виходить.

«Виконавча служба вписує в акт опису майна мого собаку, на звороті акту закреслює слово «боржник», вписує мої дані. Я скаржився в прокуратуру, спочатку до Виконавчої служби, в Управління виконавчої служби, в обласну прокуратуру. Обласна прокуратура пересилає мої скарги в управління юстиції та в місцеву прокуратуру. Вони, своєю чергою, пересилають ту саму виконавчу службу, пишуть відписки. Типу того, що ми знаємо, що собака належить тобі, але, якщо ти вважаєш, що собака належить тобі, звертайся до суду».

До суду власник Джека наразі не звертався: каже, виникли проблеми з адвокатом. Тим часом стартова ціна на вівчарку – 1 300 гривень, і на участь у торгах вже зареєструвалися дві людини.

За законодавством, тварина є річчю – зоозахисниця​

Насправді собаку можуть вилучити не тільки в боржника, пояснює віце-президентка «Асоціації зоозахисних організацій України» Марина Суркова. Конфіскацію тварини передбачають статті Кодексу про адміністративні правопорушення «Про жорстоке поводження» та «Про порушення правила тримання котів та собак» (в тому числі вигул собаки без повідка та намордника).

Суркова ділиться власним досвідом спроби викупити таку собаку конфісковану за порушення правил вигулу. «Лот» коштував 50 гривень, однак, коли зоозахисниця прийшла до комунального підприємства в Харкові, де утримували тварину, дізналася, що пес вже помер.

«Це комунальне підприємство, яке займається відмовами та евтаназією тварин, там віруси. Тобто тварина заразилася і померла», – розповідає Суркова. Про цей випадок вона повідомляла ще 2018 року.

Вилучена тварина стає майном держави, і її смерть після конфіскації має розслідуватися як завдання шкоди державному майну. Водночас сама процедура конфіскації є цілком законною, але, на думку Суркової, таке покарання завдає більше шкоди тварині, ніж власнику.

«Власники порушують правила вигулу, це вигул, наприклад, без повідка чи намордника, собака когось вкусила, завдала шкоди майну чи здоров’ю інших людей – тоді так, конфіскують собаку і виставляють на торги. Це така процедура – за законодавством, стаття 180 Цивільного кодексу України, тварина є річчю. Якщо тварина перебуває у власності певної особи, то вона є майном, її конфіскують, потім продають, гроші йдуть в дохід держави. Є такі випадки, це законно, але я вважаю, що з домашніми улюбленцями таке не можна вчиняти. Виходить, що власник винен, а тварина страждає і розплачується за це».

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Якщо власник тварини має комп’ютер і вміє користуватися інтернетом, то може й сам зареєструватися на сайті «СЕТАМ» і викупити свого улюбленця. ​

За словами зоозахисниці, закон не встановлює конкретні установи, які мають утримувати таких тварин, і державний виконавець має право передати її будь-кому на відповідальне зберігання – наприклад, залишити у власника.

Процедура щодо собаки, який страждає від жорстокого поводження власника, приблизно така ж, як і при порушенні правил вигулу: його вилучають і продають, пояснює Суркова.

Йдеться не про продаж за борги – Малюська

Про законність вилучення у власників собак, які можуть завдати шкоди людям, нагадує і міністр юстиції Денис Малюська. У своєму дописі 22 травня він заперечив, що домашніх тварин вилучають за борги. Як приклад Малюська розмістив фото піт-бультерє’ра з Донецької області, якого також виставили на торги. Вони мають відбутися завтра, один учасник вже зареєструвався.

Як стверджує міністр, псу «не пощастило з господарями і характером».

«Результат – покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області і цією ж постановою суд постановив цього собаку конфіскувати. Тобто мова не йде про продаж за борги. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з’явиться, викуплю цього собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання», – заявив міністр.

Він додав, що тварин іноді конфіскують за борги, але, як правило, не домашніх, а свійських. Якщо все ж ідеться про хатню тварину, то її можуть викупити власники, в тому числі через родичів чи друзів. Міністр закликав не пов’язувати такі випадки з відомою пропозицією народного депутата від правлячої партії Євгена Брагара продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

«Коли нам буде зручно, ми приїдемо і її заберемо». Якщо так, то мені краще віддати її якимось хорошим людям

Радіо Свобода зв’язалося з господарем собаки, про яку написав Малюська. Костянтин Гринь (який, до речі, є в реєстрі боржників) підтвердив, що пес покусав людину на подвір’ї. Судячи з його слів, про те, як і на якому ресурсі буде відбуватися аукціон, представники державних органів йому не повідомляли.

«Я розмовляв із правоохоронними органами, по цій темі нічого не розповідали. Конфісковано – так, вони приїздили, говорили, укладали протокол вилучення, кажуть: «поки вона у вас буде, поки ми не вирішимо, що будемо робити. Поки вона під вашим наглядом, у вас вдома... А потім ми приїдемо, як буде вирішуватися питання, розберемося. Коли нам буде зручно, ми приїдемо і її заберемо». Якщо так, то мені краще віддати її якимось хорошим людям», – зізнається чоловік.

Суркова висловлює сумнів у тому, що процедура вилучення допомагає досягнути мети, а саме – запобігти ситуаціям, коли собака завдає шкоди людям.

«Справа не в тому, що її викуплять і собака більше нікого не буде кусати. Тут треба застосовувати іншу процедуру, наприклад, замість того, щоб її конфісковувати у власника, зобов’язувати власника працювати з кінологом чи якось перевиховувати собаку. Тобто якісь інші методи застосовувати. Це було б більш доречно і більш ефективно і досягли б саме цієї цілі, з якою конфіскується собака. Власне, наразі це просто як додаткове покарання і воно не впливає на подальшу якість утримання цієї тварини і взагалі поводження з нею», – впевнена експертка.

На початку 2019 року низка західних ЗМІ, в тому числі New York Times, повідомили про випадок, який стався в німецькому місті Ален: колектор вилучив мопса на ім’я Едда в родини, яка мала борги (в тому числі податок на домашню тварину). Згодом міська влада продала собаку на eBay. Такий вчинок обурив зоозахисників, натомість у речник місцевої адміністрації назвав його «прагматичним рішенням».

Права тварин закріплені в законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та в документі «Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах».