Міністр юстиції: на виконання рішень судів вимушені відбирати тварин у їхніх власників

Українська влада на виконання рішень судів вимушена відбирати тварин у їхніх власників, повідомив міністр Денис Малюcька у Facebook.

«Ми, дійсно, на виконання рішень судів вимушені відбирати тварин у їх власників. Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання. Іноді тварин забирають за борги, але тут мова як правило йде про свійських тварин, що мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких)», – написав Малюська.

Він розповів історію пітбультер’єра, якого виставили на продаж і фото якого напередодні поширили в соціальних мережах.

«Спочатку про цю конкретну собаку, якій: не пощастило з господарями, не пощастило з характером, результат – покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області і цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати. Тобто мова не йде про продаж за борги. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще», – додав Малюська.

Міністр обіцяє: «якщо нових нормальних господарів не з’явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання».