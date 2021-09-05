У Львові десятки людей підтримали акцію на захист тварин

Десятки львів’ян долучилися до всеукраїнської акції на захист тварин, яка відбулася в 30 українських містах 5 вересня.

«Тварини гідні кращого життя», «Хутро, шкіра, вовна – це страждання», «Годі знущань! Годі експлуатації! Годі відкладати гуманність!», «Захист слабких – справа сильних!», – такі гасла тримали у руках учасники маршу.

Вони підтримали вимоги, які висувають захисники тварин на всеукраїнському рівні, а це цирк – без тварин, заборона хутрових ферм, дельфінаріїв, контактних зоопарків, посилення відповідальності щодо осіб, які жорстоко поводяться з тваринами.

«У Львові також є проблеми, на які слід звернути увагу, а це те, що багато безпритульних тварин, які з’являються через те, що власники їх викидають. Тварини не зареєстровані, їх не стерилізують, виносять у коробках нові приплоди, це таке ганебне явище для Львова. Волонтери виконують функцію міста і багато тварин стерилізують, прилаштовують, намагаються їм врятували життя», – каже Радіо Свобода Оксана Джус, організаторка всеукраїнського маршу захисту тварин у Львові.

У Львові марш розпочався від оперного театру і пройшов до площі Ринок. Окремі учасники прийшли зі своїми собаками.