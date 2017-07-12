Міськрада Дніпра вирішила знову розглянути зміну дати заснування міста на 252 роки вглиб

Міськрада Дніпра розгляне питання зміни офіційної дати заснування міста, повідомили в міськраді після інформаційно-методичної наради депутатів міськради з істориками.

Як зазначив директор КП «Агентство розвитку Дніпра» Володимир Панченко, проект рішення Дніпровської міськради про нову дату заснування міста вже готовий. Депутати опрацьовуватимуть це питання в комісіях, а потім знову винесуть на сесію.

За його словами, передатація міста дуже важлива для розвитку туризму у Дніпрі.

«Ми маємо всі наукові докази того, що Дніпро насправді на 252 роки старший. Зміна дати заснування – поширена світова практика. Мехіко, Стамбул, Нью-Йорк, Берлін – рік появи всіх цих міст змінювався», – сказав Володимир Панченко.

21 червня міська рада Дніпра на сесії не підтримала проект рішення про перегляд віку міста і «додавання» йому ще 252 років. Частина депутатів поставила під сумнів думку істориків щодо необхідності передатації міста, частина – заявила про непоінформованість у цьому питанні.

Раніше історики Дніпра заявили, що знайшли докази того, що місто старше на 252 роки, ніж вважають нині, і потребує передатації, адже рік заснування Катеринослава (сучасного Дніпра) – 1776-й – нав’язаний іще Російською імперією. Насправді місто більш давнє і засноване за доби Козаччини, вважають історики.

За словами керівника археологічної експедиції Ірини Ковальової, вони спираються на дані археологічних розкопок на території, де раніше розташовувалося старовинне місто Стара Самар. Там були знайдені артефакти, які дозволяють говорити, що Стара Самар була заснована в 1524 році як міське поселення.

У вересні 2016 року Дніпро відзначив 240-річчя. Однак історики досі не дійшли спільної думки щодо віку міста. За даними дослідників, існує щонайменше десять різних підходів до датування.