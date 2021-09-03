У Дніпрі стартував міжнародний книжковий фестиваль Book Space

У п’ятницю, 3 вересня, у Дніпрі стартував триденний Міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Фестиваль проводять уже вчетверте, але торік через пандемію коронавірусу він відбувався онлайн.

У рамках заходу організатори запланували близько 150 подій, гостями яких будуть відомі українські та іноземні письменники, науковці, видавці.

На Фестивальному причалі працюють кілька книжкових павільйонів, де представили свою продукцію майже українських 80 видавництв.

Цьогорічна тема фестивалю – самоізоляція та вихід із неї.

«Обираючи фокусну тему та події у фокусну програму, ми керувалися, передовсім, тим, що хвилює й переймає нас усіх – ізоляція та вихід із неї», – сказала креативна директорка Book Space Юлія Лактіонова.

Як повідомляють організатори, на гостей заходу у межах дев’яти спецпрограм чекають дискусії, лекції, презентації, зустрічі з авторами та авторками, воркшопи, поетичні читання, музичні події.

Так, для молодших читачів підготували майже пів сотні подій у межах дитячо-підліткової спецпрограми. Поезію та музику можна буде послухати на спеціальній музично-поетичній сцені. А про маловідому українцям літературу йтиметься у програмі «Не/знане», в якій візьмуть участь автори з Фінляндії, Туреччини, Греції, Гани та Філіппін.

У рамках фестивалю бібліотеки Дніпра організували продаж за символічними цінами списаних книг. На їхніх стендах дитяча й доросла література, багато класики, зокрема української.

Дніпровський дитячий центр «Веснянка» представив книги, створені дітьми, деякі з них видані обмеженим накладом, а деякі – існують в єдиному екземплярі.

Також триває акція зі збирання книжок для дітей із зони бойових дій на Донбасі.

«Наступна наша мета: Дніпро – це книжкова столиця. Хочеться, щоб цей фестиваль став справжнім туристичним магнітом. Аби якомога більше людей в різних куточках світу, коли в них питають, що таке Україна і Дніпро, казали: Дніпро – це, зокрема, Book Space», – зазначив на відкритті начальник управління культури департаменту гуманітарної політики міськради Євген Хорошилов.

Кошторис фестивалю склав 3 мільйона гривень, їх виділили з міського бюджету Дніпра.