В автограф-сесіях, дискусіях, презентаціях, читаннях візьмуть участь 250 літераторів з України та світу.



Головна тема BookForum – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». За словами книговидавців, за час карантину в українців зменшився інтерес до книжки, люди менше читають літературу.



Четвертий рік поспіль у рамках BookForum 18 вересня відбудеться письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля.



BookForum триватиме до 19 вересня.

