Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

BookForum у Львові зібрав близько 300 видавців – відео

BookForum у Львові зібрав близько 300 видавців – відео
Embed
BookForum у Львові зібрав близько 300 видавців – відео

No media source currently available

0:00 0:02:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

15 вересня у Львові розпочався 28-й Міжнародний BookForum (до 2018 року – «Форум видавців»). Цьогоріч він проходить на живо і через мережу інтернет. У рамках форуму працює книжковий ярмарок, на якому друковану продукцію представили близько 300 видавців і заплановані майже 400 заходів.

В автограф-сесіях, дискусіях, презентаціях, читаннях візьмуть участь 250 літераторів з України та світу.

Головна тема BookForum – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». За словами книговидавців, за час карантину в українців зменшився інтерес до книжки, люди менше читають літературу.

Четвертий рік поспіль у рамках BookForum 18 вересня відбудеться письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля.

BookForum триватиме до 19 вересня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG