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Культура

Форум видавців: зміни неминучі, але які саме?

Під час Book Forum Lviv (відомий до 2018 року як «Форум видавців у Львові»). Львів, 15 вересня 2021 року
(Рубрика «Точка зору»)

Минулого тижня у Львові завершився вже 28-й Форум видавців. Ця знакова для культурного життя країни подія, що протягом десятиліть задавала ритм і фактично створювала зачатки книжкового ринку, цього разу залишила по собі сум’яття. Чимало видавців, для яких участь у Форумі коштує немалих грошей, зазнали збитків. Основне питання – це криза росту для самого Форуму видавців, чи тривожний дзвіночок для всього книжкового бізнесу в Україні?

Львів, 15 вересня 2021 року
Львів, 15 вересня 2021 року

Дощ, ковід, онлайн?

Основні нарікання учасників Форуму видавців зводяться до того, що книжковий ярмарок відвідала дуже мала кількість людей, а відтак і виторги були невтішними. Причин цьому називають чимало: тут і дощ, і страх заразитися ковідом, і незручна для пошуку програма заходів, і необхідність купувати вхідні квитки на ярмарок, і відсутність знижок від видавців, і зміна купівельних звичок у самих читачів, які тепер охочіше замовляють книжки через інтернет-книгарні. Більшість із цих факторів – не нові, зміни на ринку назрівали давно, але Форум видавців виявився неготовим до них. Заради справедливості слід сказати, що й самі видавці не готові до таких змін, адже за рідкісними винятками майже ніхто з них не запропонував відвідувачам Форуму можливості вигідно продовжити покупку в онлайні.

Розкажу свій приклад: я мав купити кілька відомих дитячих книжок на подарунок. На стенді видавництва мені назвали одну ціну, але це ж видавництво на своєму сайті продає ці книги зі знижкою, тобто дешевше. Крім того, онлайн-книгарня видавництва пропонує безкоштовну доставку замовлень вартістю понад 500 гривень (а моє вартувало більше). Тобто у мене була альтернатива: купити ці книжки дорожче на стенді і потім цілий день носити їх на собі під дощем, або ж повернутися додому й замовити весь пакет дешевше. Ясна річ, я замовив онлайн.

Думаю, чимало покупців керувалися цією ж логікою, тому купували на стендах мало або ж узагалі не відвідували ярмарок. Адже поза ярмарком у рамках Форуму відбулося чимало подій, що тішилися читацькою увагою і збирали повнісінькі зали.

Львів, 15 вересня 2021 року
Львів, 15 вересня 2021 року

Заризикую твердженням, що однією з проблем, яка давно вже втомила відвідувачів (і учасників також), є втома від Палацу мистецтв, де й розташовані книжкові стенди. Це непристосоване, некомфортне, важкодоступне приміщення ще 15 років тому було доброю локацією для ярмарку, але тепер люди – за свої гроші – хочуть якості, комфорту, сучасності. Зросли запити й очікування, а Палац мистецтв давно не відповідає духу «інстаграмної доби». Прийти туди, купити книжку і зробити фото – вже не модно.

Львів мусить подбати про новий і ультрасучасний виставковий простір у центрі міста

І це велика проблема не так Форуму видавців, як самого Львова. У Львові немає зручного й сучасного простору для проведення таких масштабних заходів. І якщо Львів має амбіції бути центром не лише Західної України, а й важливою точкою зустрічі для Центральної Європи, то мусить подбати про новий і ультрасучасний виставковий простір у центрі міста. За приклад можна взяти розкішний Міжнародний конгрес-центр у Кракові, що розташований у пішій доступності до центру міста. Потреба в такому просторі для Львова – колосальна.

Під час Book Forum Lviv. Львів, 15 вересня 2021 року
Під час Book Forum Lviv. Львів, 15 вересня 2021 року
Львів, 15 вересня 2021 року
Львів, 15 вересня 2021 року

Яким буде Форум у 2022-му?

Після цьогорічного Форуму учасники роз’їжджалися зі змішаними емоціями, але одне переконання було спільним для всіх – наступного року Форум видавців уже точно буде іншим. Готовність до змін і відкритість до діалогу підтвердили й самі організатори, тож залишилося єдине питання – яких саме змін слід очікувати.

Для мене є очевидним, що формат ярмарку в Палаці мистецтв вичерпав себе, тож доведеться шукати іншу локацію, а з нею – й новий формат. Свого часу лунали навіть пропозиції проводити Форум на стадіоні «Арена Львів», але я б запропонував інший простір, в якому вже досить успішно проходять масові заходи. Це «!Festrepublic», що розташований відносно близько до центру міста і має все необхідне для такого формату подій.

Форум видавців має щось таке, чого не мають жодні інші фестивалі і ярмарки – магію Львова

У такій локації Форум можна було б поєднати з фестивалем крафтових продуктів, авторської кухні чи навіть дегустаціями українських вин; словом, оточити стенди видавців численними фудкортами, а поруч організувати приміщення для презентацій, лекцій і дискусій. Щоб людина захотіла приїхати сюди і провести тут цілий день – з насолодою для інтелекту і шлунку. Важливо також, щоб вхід був вільним, а до самої локації з центру й вокзалу їздили безкоштовні автобуси. Ці автобуси, наприклад, могли б оплачувати самі видавці, які за 20-30 хвилин проїзду могли б коротко представити пасажирам асортимент своїх стендів і топових авторів. Усе це, звісно, ідеї, але мені здається, що саме час шукати нові креативні формули, які могли б опиратися на бізнесовий інтерес видавців і лідерські амбіції Львова як міста.

Над місцем і форматом можна думати, одне ясно вже – Форум видавців на складному етапі треба підтримати, допомогти і зберегти

Адже Форум видавців має щось таке, чого не мають жодні інші фестивалі і ярмарки – магію Львова. Найсильнішою стороною Форуму завжди було те, що – на відміну від ярмарків у Франкфурті, Ляйпцизі чи того ж «Книжкового Арсеналу» – він інкорпорований у місто, вписаний у його географію. Ми їдемо на Форум, бо хочемо до Львова, і ми їдемо до Львова, бо хочемо на Форум – ця нерозривна єдність є неймовірною цінністю, яку треба плекати й надалі. Як саме? Можливо, окремою вечірньою програмою, яка після ділового ярмаркового дня буде продовжуватися в театрах, клубах і ресторанах центру міста.

Словом, над місцем і форматом можна думати, одне ясно вже – Форум видавців на складному етапі треба підтримати, допомогти і зберегти. Бо це та подія, яка потрібна нам, письменникам і видавцям, але також читачам і самому Львову.

Андрій Любка – письменник

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Андрій Любка

    Український поет, прозаїк, есеїст. Автор восьми книжок, лауреат літературних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори перекладені на понад десять мов, окремими книжками виходили в Австрії та Польщі. Живе в Ужгороді.

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