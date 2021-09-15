Мінкультури оголосило старт голосування за 30 знакових книжок часів Незалежності

У Міністерстві культури та інформаційної політики оголосили про початок онлайн-голосування на сайті проєкту «30 знакових книжок нашої Незалежності».

«Кожен українець зможе взяти участь у формуванні визначного списку до 15 жовтня цього року. Для цього потрібно обрати одну чи одразу 30 книжок зі 100 запропонованих на сайті. Книжки, які отримають найбільшу кількість голосів, сформують ТОП-30» – повідомила пресслужба МКІП.

Повідомляється, що довгий список 100 знакових книжок було сформовано ще влітку групою експертів.

«Це книги, що викликали суспільний резонанс, висвітлювали важливі історичні періоди чи події, сприяли розумінню історії України без цензури і фальшувань, повертали забутих чи силоміць вилучених із суспільного дискурсу персоналій, сприяли створенню національної ідентичності і становленню Незалежності нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Проєкт про 30 знакових книжок часів Незалежності Мінкультури запустило спільно з Українським інститутом книги з нагоди 30-річчя Незалежності України.