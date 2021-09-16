У Львові триває BookForum. «Книга – це елемент здорового життя» – письменник

ЛЬВІВ – Цьогорічний BookForum у Львові намагається повернути зацікавлення українців книжкою. Адже, як показують дослідження Українського інституту книги, дедалі менше українців читають книжки, більша половина громадян в читає лише одну книжку на рік. У рамках форуму відбувається книжковий ярмарок, де близько 300 видавців презентують українські книжки.

У перший день книжкового форуму у Львові стартував проєкт «30 знакових книжок нашої Незалежності», ініційований Українським інститутом книги. Українці можуть обрати з-поміж ста українських книжок, відібраних громадськими діячами, літературознавцями, монознавцями, критиками, ту, яку вважають знаковою для себе, найкращою. Мета цього проєкту в тому, щоб зацікавити українців книжкою, викликати суспільний резонанс.

Вперше українці оберуть книжки

«Вперше українці оберуть книжки, які стали для них важливими. Бо важливо обирати не тільки найвидатніших українців і знакові події. Обираємо книжки саме тому, що про цих видатних українців і знакові події дізнаємося з книжок. Книжки завжди поруч з нами, до чого можна сягнути. Книжки з довгого списку будуть обрані в короткий, це ті, які сформували багато поколінь українців, і час їм нагадати про ті книжки, які були видані у 90-х роках, у складних 2000-х і ось зараз теж. Тут представлені справді унікальні книжки, книжки, які згадуємо з теплом», – каже Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги.

Торік BookForum відбувався через інтернетну мережу. Згідно з дослідженнями Українського інституту книги, українці за час карантину менше читали і купували книжки. Водночас в європейських країнах – навпаки. Українські видавці зазначають, що наклади суттєво впали. Минулого року в Україні зачинились 48 книгарень.

В Україні понад 200 книгарень на всю країну і це справжня катастрофа

«В Україні понад 200 книгарень на всю країну і це справжня катастрофа. Тому що продажі через інтернет не можуть компенсувати тих, що на живо, у книгарнях, бо люди хочуть бачити книжки, які купують і це потужний сигнал для органів місцевого самоврядування, які повинні подумати про систему пільг для книгарень, щоб їх відкривали, а не закривали, щоб туди ходили більше людей», – каже Олександра Коваль.

Зараз стратегія читання в Україні, яку опрацював Український інститут книги, погоджується різними органами влади. За словами Олександри Коваль, до кінця року її мали б затвердити.

Новинок помітно менше

BookForum у Львові відбувається 28-й рік поспіль. До 2018-го він називався Форумом видавців. BookForum – некомерційний захід, який організовується громадською організацією «Форум видавців». Цьогоріч фінансується за підтримки Українського культурного фонду.

У програмі Літературного фестивалю, що відбувається у рамках форуму, 160 подій, як на живо, так і через інтернет-мережу. 250 літераторів із України та світу презентують книги і беруть участь у дискусіях.

Зі 160 подій 70 проводимо онлайн

«Вперше за рік ми разом зібрались і можемо провести книжковий ярмарок. Маємо можливість побачити українських та іноземних письменників із 21 країни. Ми охопили Африку, Південну Америку та Європу. Маємо надію, що після повернення до «живих» заходів українці повернуться до читання. Зі 160 подій 70 проводимо онлайн», – розповіла Софія Челяк, програмна директорrа BookForum.

Пандемія СOVID-19 суттєво вплинула на книжковий ринок. Українці менше купують книжок, які не є для них пріоритетом. До того ж українська книжка подорожчала і середня ціна становить 200-250 гривень, за спостереженнями на книжковому ярмарку. А це далеко не всім доступно. Цього року помітно менше новинок на ярмарку.

80% асортименту – книги українських видавництв

«Карантин загальмував системний книжковий процес, який і без цього млявий. Бо в Україні книга – емоційна покупка і будь-які книжкові заходи на живо дуже важливі, передусім для книжкового ринку. Ідеальний книжковий ринок – це, коли бодай в кожному українському місті є одна книгарня. У наших книгарнях 80% асортименту – книги українських видавництв, є державна підтримка, популяризація читання. Але, коли говорять про здоровий спосіб життя, що треба займатися спортом, не палити, бігати, то не кажуть, що треба читати, що це елемент здорового способу життя. Хоча насправді книга, культура – це елементи здорового способу життя», – зауважив письменник Андрій Кокотюха.

16 вересня визначать найкращі книжки міжнародного BookForum. 100 видавництв подали на конкурс 450 книг, яких журі оцінює у таких номінаціях, як класична українська література, сучасна українська література, іноземна література в українському перекладі, література для дітей, наукова, комікси і графічні романи.

А ще у рамках форуму заплановані дискусії на тему окупації Криму та частини Донеччини і Луганщини. Учасники та гості написали листи українцям і білорусам, які є політичними в’язнями Кремля і режиму президента Лукашенка.