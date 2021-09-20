Книжковий форум у Львові: час на зміну формату?

ЛЬВІВ – П’ять днів у Львові тривав BookForum, який поєднував Літературний фестиваль і книжковий ярмарок. Події відбувались як на живо, так і через інтернет-мережу. Організатори звітують про майже 400 різноманітних заходів. За ці дні Літературний фестиваль у трьох залах відвідали майже 6 тисяч осіб.

Видавці, які брали участь у книжковому ярмарку, розповіли Радіо Свобода, що продаж книг був удвічі менший, ярмарок відвідала невелика кількість людей. У багатьох виникло запитання про те, що слід змінити формат львівського книжкового форуму.

Як оцінюють цьогорічний BookForum його учасники та організатори?

У дні проведення BookForum було помітно менше відвідувачів на книжковому ярмарку, аніж це було в попередні роки, ще до карантину. Можливо, люди побоювались великого скупчення людей через пандемію, а, можливо, про що говорили учасники форуму і його відвідувачі, багато звикли купувати книжки через інтернет. Та ще й львівська дощова погода не вельми сприяла прогулянкам.

Щодо дискусій, презентацій, то кількість людей у залах залежала від запрошеного гостя, промоції самої події.

«На ярмарок платний вхід. Чи може сім’я заплатити за квитки 350 гривень?! До того ж книжки коштують, як у крамниці. Нема доброї поінформованості, де, який автор презентує твір. Умови для книжкового ярмарку далеко не найкращі, тут дихати нічим», – каже відвідувачка Марія.

Письменник і редактор Ілько Лемко всі дні форуму провів на книжковому ярмарку. Для нього це не лише була можливість підписувати нову книжку, але й поспілкуватись зі знайомими і просто відвідувачами. Він не вважає цьогорічний BookForum провальним.

Дійство для львів’ян – піти на форум раз у рік і накупувати книжок

«Торік форум був лише онлайн і хто не закупився книжками, прийшов зараз. Бо це таке дійство для львів’ян – піти на форум раз у рік і накупувати книжок. Провальний форум у тому плані, що набагато менше людей, десь удвічі і, відповідно, менший продаж.

А ось щодо формату, то майбутнє його продиктує. Мені подобається цей формат, бо стільки облич побачиш! Раз на рік маєш спілкування з нормальними людьми», – говорить Ілько Лемко.

Згідно зі спостереженнями і опитуванням видавців, люди купували дуже різні книжки, чимало дитячих і перекладеної з інших мов літератури. У середньому вартість книжки була 250 гривень. Директор видавництва «Літопис» Михайло Комарницький розповів, що книги, які він видав, виросли у ціні на 10-15%. Те, що чимало львів’ян не прийшли на книжковий форум, вважає вислідом не лише карантину, під час якого пожвавішав інтернет-продаж, але й те, що нинішній формат BookForum застарілий.

Давно визріла дискусія, яким би мав бути книжковий форум

«В інших країнах книжковий форум призначений для спілкування, презентацій, укладання договорів і уже потім продажу книжок. Львівський форум специфічний і пов’язаний з тим, що на перше місце ставиться продаж книг, потім презентації. Такий форум мав би бути на одній локації, де все б зосереджувалось, всі події. Давно визріла дискусія на тему, яким би мав бути книжковий форум у Львові. Ми на порозі його змінити», – зауважив Михайло Комарницький.

Видавці, які цього року влітку брали участь у «Книжковому Арсеналі» у Києві, наголошують, що там оренда площі була дешевшою.

Багато видавців із Києва не приїхали

«Вдвічі у Києві дешевше, ніж у Львові. Тому багато видавців з Києва не приїхали, з огляду на видатки, проїзд, готель, харчування. Тим паче, Львів – дороге місто для перебування», – наголосив Михайло Комарницький.

Атмосферність львівського форуму

Осінній BookForum (до 2018 року «Форум видавців») приваблював своєю атмосферністю, тим, що, як і цього року, події відбувались у різних місцях. Для гостей це було своєрідне знайомство з містом. Водночас, відвідувачі та учасники форуму не встигають охопити багато цікавих заходів через те, що доводиться ходити у різні локації. Раніше львівському форуму вдавалося творити спілкування між видавцями, авторами, перекладачами. Цього року зосередились на дискусіях, не лише на презентаціях книжок. Мова йшла на політичні і суспільні теми, історичні питання.

Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук зустрілась зі своїми українськими читачами онлайн у рамках Літературної програми.

Вищість мистецтва над дійсністю

Вона зазначила під час розмови: «Література нам показує більше, презентує світ досконалий, витворений, сповнений емоцій, героїв, діалогів, думок, інтуїції. І коли поїхати кудись у ті місцини, властиво, завжди настає шок і розчарування, адже цього всього там немає. Це саме та вищість мистецтва над дійсністю, яка особливо мене захоплює».

У такому ж форматі, через інтернет, спілкувалась з українцями 93-річна американська психотерапевтка Едіт Іва Еґер, яка є авторкою світового бестселеру «Вибір». Жінка пережила Голокост у концтаборі «Аушвіц».

Вірю, що я можу

Едіт Іва поділилась своїми порадами під час розмови, одна з яких: «У моєму словнику слова «не можу» немає. Коли я викладаю студентам, я пишу на дошці – «Не можу», а потім стираю «не» і залишається «можу». Бо я вірю, що я можу. А те, у що ми віримо, те ми і створюємо».

Письменник Тарас Прохасько зустрічався зі своїми читачами безпосередньо на форумі, брав участь у дискусіях. Він вважає, що львівський форум уже переформатовується.

Шкода за тим простим хаосом

«З одного боку, це добре, що з’являються всі ці концептуальні теми. З другого, мені шкода за тим простим хаосом, набором звичайних зустрічей, книжок. Така атмосфера була, як напівґандель, напіврадість від зустрічей, напіврозповіді і різні книжки. У Львові з’явились різні середовища, публічне мислення і дискусії, форум використовує ті пункти і мені подобається, що залучені стратегічні речі. Я бачу, наскільки розвинувся, як змінився, структуризувався книжковий ринок і там обертаються великі потуги, сили», – каже Радіо Свобода Тарас Прохасько.

Час до розмови

Цього року на конкурс краща книжка «Best Book Award 2021» 106 видавництв подали 450 пропозицій. Гран-прі отримала книжка Євгена Пшеничного «Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог» (видавництво «Коло») – за глибоку дослідницьку роботу і високоестетичне художнє втілення.

Книжковий ринок, через пандемію, зменшився на 30-50%, але, водночас, багато читачів у момент кризи звернулись до серйозної літератури, зауважив Радіо Свобода співвласник видавництва «Комора» Ростислав Лужецький.

Цеглинки, які кладеш у бібліотеку

«Тенденції світові і відголос в Україні – це попит на книги, на кшталт, як вижити і швидко розбагатіти, полюбити. Ми потрапляємо у фейкове суспільство. Реальної літератури потрібно 20%, а 80% – це суцільний фейк. Люди скуповують це мішками, бо думають, що їм швидко напишуть інструкцію, як зробити швидко бізнес, стати багатим, щасливим, а це повна профанація, бо як стати щасливим, вже все сказав Шекспір. Не буває так, що ти нічого не знаєш, хапаєш книжечку, як зробити і вже вирішив питання. Ти ще більше заглиблюєшся у свою кризу і безвихідь. Моя присутність на книжковому ринку з такою літературою, яка дає фундаменти, за які варто чіплятись. Це цеглинки, які кладеш у бібліотеку і повертаєшся до цього, а не думаєш, куди це винести», – говорить Ростислав Лужецький.

Оцінюючи львівський книжковий форум, Ростислав Лужецький, зазначив, що такий формат уже себе віджив.

Форум потребує одного місця

«Книжковий Арсенал» уже дещо по-іншому виглядає на фоні форуму у Львові, концептуальніше, можливо, у нього краща локація. Люди звикають, що книжку їм можуть доставити, тому вони чекають цікавіших подій навколо книжки, щоб їм щось показали, когось привезли, щоб були суміжні акції – мистецькі з книжками, мультикультурна програма, так, як це є у світі. Львівський форум потребує одного місця для проведення всіх заходів. Дійде до моменту, що багато видавців виходитимуть у мінус. Львів став дорожчим від Києва у всіх відношеннях: оренда площі, ресторани, купівлеспроможність киян вища, а у львів'ян є традиція, що це дорого», – каже Ростислав Лужецький.

Софія Челяк, програмна директорка BookForum, у коментарі Радіо Свобода зауважила, що організатори зацікавлені у дискусії з видавцями, літераторами, діячами щодо майбутнього формату книжкового форуму у Львові.

«BookForum був успішний цього року, бо у трьох залах, де відбувався Літературний фестиваль, побували майже 6 тисяч відвідувачів. Маємо за чотири дні близько 20 тисяч переглядів онлайн-подій. 90 заходів провели офлайн. Щодо книжкового ярмарку, є великі питання і проблеми. Ми не до кінця могли передбачити ситуацію.

Цінність форуму – заходи Літературного фестивалю

Розуміємо, що щось зламалось, але не розуміємо, що саме. Після звіту почнемо дискусію з видавцями і колегами, яким має бути наступний форум. Були закиди, що ми мусимо перейти на «Арену Львів», але цінність львівського форуму – це заходи Літературного фестивалю», – говорить Софія Челяк.

Можливо, вже у прийдешньому році BookForum, як Літературний фестиваль, проходитиме в інші дні, аніж книжковий ярмарок.