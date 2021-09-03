Мінкульт планує вдосконалити відбір книжок, які закуповують до бібліотек

Міністерство культури та інформаційної політики 3 вересня заявило про намір вдосконалити систему відбору книжок для закупівлі в бібліотеки.

За повідомленням, відомство планує спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко створити робочу групу для удосконалення порядку відбору книжок для бібліотечних фондів. До цієї групи увійдуть представники міністерства, Українського інституту книги, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, експерти з протидії дискримінації, представники громадськості та народні депутати.

Як зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк, наразі книги для бібліотек відбирають винятково експертні ради. Відтак міністерство отримує на затвердження вже фінальний перелік, на формування якого не впливає.

«Як показала практика, іноді до закупівель рекомендуються книжки, що не враховують норми антидискримінаційного законодавства, тому правовий механізм самого відбору, самі критерії потребують перегляду. Ми розглянемо можливість запровадження механізму подвійної фільтрації відповідності поданих видань встановленим вимогам. А також розробимо чіткий перелік випадків, на підставі яких матимемо правові підстави відкликати книжкову продукцію із процедури державних закупівель. Це стосуватиметься, в першу чергу, науково-популярної літератури», – йдеться в коментарі Петасюк.

Планується, що група доповнить методику оцінки книжкової продукції вимоги відповідності антидискримінаційному законодавству. За словами директорки Українського інституту книги Олександри Коваль, установа запрошує «всіх охочих» долучитися до роботи експертних рад із відбору книг для бібліотек.

Робоча група перегляне критерії формування цих рад та розширить перелік фахівців, додають у відомстві.

«Наразі експерти працюють безкоштовно, як волонтери. Ми будемо ініціювати зміни до законодавства, аби зробити їх роботу оплачуваною. Це дасть нам змогу вимагати певних стандартів роботи. Крім того, плануємо проводити для експертів навчання з виявлення ознак дискримінації», – сказала Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катериною Левченко.

Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко 30 серпня заявила про необхідність запобіжників, які б не дозволяли книгам із дискримінаційним чи не науковим змістом потрапляти до державного замовлення. Про це вона заявила, коментуючи книгу авторки Марини Ланге «Щоб у 16 не було запізно», яка викликала резонанс у суспільстві.

Міністерство культури та інформаційної політики 29 серпня повідомило, що видавець книги авторки Марини Ланге «Щоб у 16 не було запізно» відкликав її з процесу державних закупівель, відтак книга не буде передана до бібліотек. Перед тим Мінкульт виступив проти цензури, але зазначив, що книга Ланге не повинна закуповуватися за кошти платників податків, тому що «підтримує усталені гендерні стереотипи».

Видавництво «ІРІО», своєю чергою, заявило, що авторка піддається «цькуванню» в соцмережах, зокрема, звинуваченням у підтримці домашнього насильства.