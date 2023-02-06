Газогін та електромережі пошкоджені на Дніпропетровщині через обстріли військ РФ – влада

Російські війська у понеділок обстріляли два райони Дніпропетровщини – пошкоджено газогін та електромережі, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Пообіді окупанти вдарили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Обстрілом з важкої артилерії в громаді потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін, електромережі», – повідомив Лукашук.

За його словами, також під обстріл з важкої артилерії потрапила Великомихайлівська громада Синельниківського району, наразі наслідки уточнюються. Обійшлося без постраждалих.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.