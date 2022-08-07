У ніч на неділю російська армія 4 рази обстріляла Дніпропетровщину, двоє постраждалих у Марганці – ОВА

У ніч на неділю російські війська чотири рази обстріляли райони Дніпропетровської області. У Марганці під час обстрілів постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч з однією тривогою та чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах – Нікопольському та Криворізькому», – написав Резніченко у Telegram.

Зокрема, за його словами, по Нікопольському району російська армія випустила 60 снарядів із «Градів».

У Марганці 64-річний чоловік із пораненнями через обстріли госпіталізований. У місті пошкоджено близько 50 приватних будинків, кілька автомобілів та автобусна зупинка. Обстрілом зачеплено газопровід та електромережу. Декілька тисяч жителів міста без світла. Працюють електрики.

По Криворізькому району війська РФ биди з «Ураганів» та ствольної артилерії: під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади, без постраждалих, додав Резніченко.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільні будівлі та мирних жителів в Україні.